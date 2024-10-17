КХЛ о матче «Амур» – «Северсталь»: «Ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность. Ведутся работы по восстановлению льда»

Старт матча «Амур» – «Северсталь» задерживается из-за проблем со льдом.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет в Хабаровске на «Платинум-арене». Матч должен был начаться в 12:00 по московскому времени.

«Во время подготовки льда к началу проведения матча «Амур » – «Северсталь » ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности.

Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов.

В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда. Ориентировочное время начала матча, согласованное с обеими командами – 14:00 по московскому времени», – говорится в сообщении КХЛ.