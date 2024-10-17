КХЛ о матче «Амур» – «Северсталь»: «Ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность. Ведутся работы по восстановлению льда»
Старт матча «Амур» – «Северсталь» задерживается из-за проблем со льдом.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет в Хабаровске на «Платинум-арене». Матч должен был начаться в 12:00 по московскому времени.
«Во время подготовки льда к началу проведения матча «Амур» – «Северсталь» ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности.
Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов.
В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда. Ориентировочное время начала матча, согласованное с обеими командами – 14:00 по московскому времени», – говорится в сообщении КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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