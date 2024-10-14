Аналитик TSN Баттон о трех поражениях «Эдмонтона»: «78 млн долларов платят форвардам, а мы виним защиту? Команда забила всего 3 гола»
Аналитик TSN Крэйг Баттон прокомментировал серию поражений «Эдмонтона» в НХЛ.
Финалист прошлого Кубка Стэнли начал сезон с трех проигрышей подряд. Разница забитых и пропущенных шайб в этих встречах – 3:15.
«Вы смотрите на некоторые голы и обращаете внимание на защиту. [Команда забила] всего три гола – 78 миллионов долларов платят нападающим, а мы собираемся винить защиту?
Суть в том, что эта команда построена на нападении. В ней собраны одни из лучших игроков планеты.
«Эдмонтон» взял Скиннера и Арвидссона, чтобы придать больше атакующей мощи и напора. Но они этого не дали», – сказал Крэйг Баттон в эфире TSN.
Макдэвид о трех поражениях «Эдмонтона» на старте: «Каждый из нас может стать лучше и станет. Я – в первую очередь. Ситуацию не назовешь идеальной, но она и не безвыходная»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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