«Калгари» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд в 6-й раз в истории клуба

«Калгари» в 6-й раз в истории клуба начал сезон НХЛ с 3 побед подряд.

Команда под руководством Райана Хаски обыграла «Ванкувер» (6:5 ОТ), «Филадельфию» (6:3) и «Эдмонтон » (4:1). Рекорд клуба на старте сезона – 4 победы подряд (1993/94, 2009/10). Еще в трех сезонах «Флэймс» начинали с 3 побед (1989/90, 1990/91 и 2022/23).