«Монреаль» выставил Барре-Буле на драфт отказов для отправки в АХЛ. У форварда 0 очков и «минус 2» в 2 играх на старте сезона НХЛ

«Монреаль» выставил Алекса Барре-Буле на драфт отказов для отправки в АХЛ.

27-летний форвард остался без очков в 2 играх на старте сезона при полезности «минус 2» и отсутствии бросков в створ (среднее время на льду – 10:09).

За карьеру в НХЛ у уроженца Квебека 70 игр и 18 (12+6) очков.

В АХЛ – 302 (113+189) балла в 294 играх в регулярках и еще 22 (6+16) в 22 играх в плей-офф.