Щитов о «Барысе»: «В Астане хоккей не интересен, полагаю, огромный стадион наполовину пустой – это может передаваться команде. Буцаеву придется многое поправить»

Никита Щитов высказался об игре «Барыса» в сезоне КХЛ.

«На самом деле, «Барыс » показывает что-то удивительное. Там подобрался хороший состав, мне казалось, что команда будет уверенно играть. Но я не думаю, что там все дело в тренере. Возможно, внутри клуба что-то не то.

Их огромный стадион наполовину пустой. Полагаю, в Астане хоккей не интересен. И все это может передаваться команде. Сейчас пришел Буцаев , ему придется многое поправить. На адаптацию к его требованиям уйдет время, но это должно принести свои плоды.

Тренер-то он неплохой. Он доказал это своей работой в «Витязе» и «Сочи». Очень печально «Барыс» играет, зато стабильно – в каждом матче забивает ровно по голу! Будем наблюдать, как», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.