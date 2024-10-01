Валерий Каменский: «Барысу» нужно терпение – сумеют перестроиться и стать крепким орешком. «Торпедо» сыграло выше всяких похвал»
Валерий Каменский высказался о крупном поражении «Барыса».
Команда уступила «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Думаю, Буцаеву нужно время, чтобы перестроить команду, научить хоккеистов играть так, как он этого хочет. Наверное, нужны перемены и в составе.
А «Торпедо» сыграло выше всяких похвал – это радует. Команда Ларионова вышла на свой уровень.
«Барысу» же нужно терпение. Он сумеет перестроиться и в итоге станет крепким орешком.
– Буцаев сказал, что большинство его хоккеистов не соответствуют уровню КХЛ.
– Тут надо смотреть, откуда именно шли эти слова – от досады и обиды или же осознанно. Тут надо чувствовать человека, чтобы понимать, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости