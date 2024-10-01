Валерий Каменский: «Барысу» нужно терпение – сумеют перестроиться и стать крепким орешком. «Торпедо» сыграло выше всяких похвал»

Валерий Каменский высказался о крупном поражении «Барыса».

Команда уступила «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Думаю, Буцаеву нужно время, чтобы перестроить команду, научить хоккеистов играть так, как он этого хочет. Наверное, нужны перемены и в составе.

А «Торпедо» сыграло выше всяких похвал – это радует. Команда Ларионова вышла на свой уровень.

«Барысу» же нужно терпение. Он сумеет перестроиться и в итоге станет крепким орешком.

– Буцаев сказал, что большинство его хоккеистов не соответствуют уровню КХЛ.

– Тут надо смотреть, откуда именно шли эти слова – от досады и обиды или же осознанно. Тут надо чувствовать человека, чтобы понимать, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.