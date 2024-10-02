Сетдиков и Хохлов подписали контракты с «Барысом» до конца сезона
«Барыс» заключил контракты с Ильей Хохловым и Станиславом Бочаровым.
Срок соглашений рассчитан до конца сезона.
В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Нефтехимик» и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 9» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В активе Никиты Сетдикова 62 игры за «Сибирь» и «Нефтехимик», в которых он набрал 33 (12+21) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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