Агент Сваймена: «До пресс-конференции «Бостона» не было предложения на 64 млн долларов. Мы крайне разочарованы. Это несправедливо по отношению к Джереми»

Агент Джереми Сваймена выразил разочарование из-за ситуации с контрактом игрока.

На прошедшей пресс-конференции «Бостона» президент клуба Кэм Нили заявил , что голкиперу предложен контракт на общую сумму 64 миллиона долларов.

Голкипер по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Обычно я не публикую заявления и не обсуждаю их через средства массовой информации.

Однако в данном случае я считаю, что должен защитить своего клиента. На пресс-конференции речь шла о 64 миллионах долларов.

Это был первый раз, когда данная цифра обсуждалась в наших переговорах. До пресс-конференции не было сделано ни одного предложения, достигшего этой цифры.

Мы крайне разочарованы. Это было несправедливо по отношению к Джереми. Мы возьмем несколько дней, чтобы обсудить, куда двигаться дальше», – сказал представитель хоккеиста Льюис Гросс.