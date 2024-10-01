Агент Сваймена: «До пресс-конференции «Бостона» не было предложения на 64 млн долларов. Мы крайне разочарованы. Это несправедливо по отношению к Джереми»
На прошедшей пресс-конференции «Бостона» президент клуба Кэм Нили заявил, что голкиперу предложен контракт на общую сумму 64 миллиона долларов.
Голкипер по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Обычно я не публикую заявления и не обсуждаю их через средства массовой информации.
Однако в данном случае я считаю, что должен защитить своего клиента. На пресс-конференции речь шла о 64 миллионах долларов.
Это был первый раз, когда данная цифра обсуждалась в наших переговорах. До пресс-конференции не было сделано ни одного предложения, достигшего этой цифры.
Мы крайне разочарованы. Это было несправедливо по отношению к Джереми. Мы возьмем несколько дней, чтобы обсудить, куда двигаться дальше», – сказал представитель хоккеиста Льюис Гросс.
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