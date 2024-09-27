Сваймен хочет подписать 8-летний контракт с «Бостоном». Клуб готов к долгосрочной сделке, но есть разногласия по зарплате (Пьер ЛеБрюн)

Вратарь Джереми Сваймен хочет подписать 8-летний контракт с «Бостоном».

25-летний голкипер надеется заключить новый контракт с максимально возможным сроком действия, как сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

При этом «Брюинс» тоже готовы к долгосрочной сделке, но переговоры на данный момент зашли в тупик из-за разногласий о зарплате.

Сообщалось , что американец хотел около 8,5 миллионов долларов в год, клуб был готов предложить чуть меньше 6 млн за сезон.

В прошлом сезоне Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,48 млн долларов и была назначена по итогам арбитражного слушания.

Отметим, что клуб и игрок должны договориться до 1 декабря, чтобы Сваймен имел право выступать в сезоне-2024/25.