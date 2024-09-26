Райан Линдгрен выбыл на несколько недель из-за травмы

Райан Линдгрен пропустит не менее чем несколько недель.

Об этом сообщает Lohud со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

Защитник «Рейнджерс » получил повреждение верхней части тела во время выставочного матча с «Айлендерс» (6:4).

Не исключено, что американец травмировался во время драки в первом периоде с защитником Скоттом Мэйфилдом, после которой Линдгрен уже не вернулся на площадку.