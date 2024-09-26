Райан Линдгрен выбыл на несколько недель из-за травмы
Райан Линдгрен пропустит не менее чем несколько недель.
Об этом сообщает Lohud со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.
Защитник «Рейнджерс» получил повреждение верхней части тела во время выставочного матча с «Айлендерс» (6:4).
Не исключено, что американец травмировался во время драки в первом периоде с защитником Скоттом Мэйфилдом, после которой Линдгрен уже не вернулся на площадку.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Lohud
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