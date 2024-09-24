Александр Кожевников: «Спартак» подобрал интересных игроков. Ружичка смотрится хорошо, другие ребята тоже подтягиваются»
Александр Кожевников высказался об игре «Спартака» в сезоне-2024/25.
«Спартак» подобрал интересных игроков. В команду пришел Ружичка, он смотрится хорошо. Другие ребята тоже подтягиваются – нельзя же выезжать на одной пятерке. Молодежь хорошая подрастает в «Спартаке».
Но команда на большое замахнулась. Видно, что ребята играют с удовольствием.
Матч с ЦСКА 28 числа будет показательным в этом плане. Но пока сама игра «Спартака» меня радует», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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