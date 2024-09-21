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  • Епанчинцев о травмах Широкова и Гордеева: «Ничего серьезного, но не стали усугублять: где тонко, там и рвется. Думаю, они сыграют в следующем матче»
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Епанчинцев о травмах Широкова и Гордеева: «Ничего серьезного, но не стали усугублять: где тонко, там и рвется. Думаю, они сыграют в следующем матче»

Вадим Епанчинцев рассказал о травмах Сергея Широкова и Федора Гордеева.

Игроки «Сибири» пропустили игру со «Спартаком» в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:1) из-за травм. 

– Широков и Гордеев. Какие у них повреждения?

– У Гордеева после того силового приема ничего серьезного, но дали время до конца восстановиться. У Сергея другая травма, но ничего серьезного.

Не стали усугублять, потому что где тонко, там и рвется. Лучше перетерпеть, дождаться полного восстановления. Думаю, Гордеев и Широков сыграют в следующем матче, – сказал Епанчинцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoСпартак
травмы
logoВадим Епанчинцев
logoСергей Широков
logoМатч ТВ
logoФедор Гордеев
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