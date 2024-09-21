Епанчинцев о травмах Широкова и Гордеева: «Ничего серьезного, но не стали усугублять: где тонко, там и рвется. Думаю, они сыграют в следующем матче»

Вадим Епанчинцев рассказал о травмах Сергея Широкова и Федора Гордеева.

Игроки «Сибири » пропустили игру со «Спартаком » в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:1) из-за травм.

– Широков и Гордеев. Какие у них повреждения?

– У Гордеева после того силового приема ничего серьезного, но дали время до конца восстановиться. У Сергея другая травма, но ничего серьезного.

Не стали усугублять, потому что где тонко, там и рвется. Лучше перетерпеть, дождаться полного восстановления. Думаю, Гордеев и Широков сыграют в следующем матче, – сказал Епанчинцев .