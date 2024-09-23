Беруби о дебюте Гребенкина с дракой: «Сказал ему: «Отличная работа». Он многое показал в лагере и старается произвести впечатление»
Крэйг Беруби поделился мнением о дебюте Никиты Гребенкина в «Торонто».
21-летний российский форвард принял участие в предсезонном матче НХЛ с «Оттавой» (6:5 ОТ). На его счету 1 бросок в створ при полезности «минус 1» и драка с форвардом «Сенаторс» Адамом Годеттом.
«Я просто сказал: «Отличная работа». Он молодой парень, который многое показал нам в лагере с помощью своей силы, габаритов и способностей.
Он старается произвести впечатление», – сказал главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби.
Ривс о драке Гребенкина: «Новый боец в городе, мне это нравится. Не ожидал от него, хотя русские, как правило, сильные»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Maple Leafs Hot Stove
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