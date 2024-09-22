Елесин о «медовом побоище»: «Такие идеи идут в плюс хоккею. Если такие вещи привлекают больше болельщиков, не вижу в них ничего плохого»
Александр Елесин оценил проведение «медового побоища» на игре с «Салаватом».
Перед матчем для команд была создана специальная форма, в которой они вышли на раскатку. В фойе арены был установлен большой бочонок с медом.
– Если такие вещи привлекают больше болельщиков, то я не вижу в них ничего плохого. Такие идеи идут в плюс хоккею, а нам, как спортсменам, всегда приятно играть при полных трибунах.
– Бочонок меда, который в итоге достался победителю, был дополнительной мотивацией для победы?
– Наша главная мотивация – побеждать. Вне зависимости от меда или чего-то еще, – сказал защитник «Локомотива Александр Елесин.
«Медовое побоище». «Локомотив» анонсировал матч с «Салаватом» кадрами из «Винни-Пуха»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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