Елесин о «медовом побоище»: «Такие идеи идут в плюс хоккею. Если такие вещи привлекают больше болельщиков, не вижу в них ничего плохого»

Александр Елесин оценил проведение «медового побоища» на игре с «Салаватом».

Перед матчем для команд была создана специальная форма, в которой они вышли на раскатку. В фойе арены был установлен большой бочонок с медом.

– Если такие вещи привлекают больше болельщиков, то я не вижу в них ничего плохого. Такие идеи идут в плюс хоккею, а нам, как спортсменам, всегда приятно играть при полных трибунах.

– Бочонок меда, который в итоге достался победителю, был дополнительной мотивацией для победы?

– Наша главная мотивация – побеждать. Вне зависимости от меда или чего-то еще, – сказал защитник «Локомотива Александр Елесин.

«Медовое побоище». «Локомотив» анонсировал матч с «Салаватом» кадрами из «Винни-Пуха»