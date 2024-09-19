«Коламбус» повесит свитер Годро в раздевалке перед каждым матчем этого сезона. Игроки будут носить нашивку с номером 13 на форме
«Коламбус» почтит память Джонни Годро специальными нашивками на форме.
31-летнего форварда «Блю Джекетс» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Клуб объявил о планах почтить память Годро, в том числе наклейкой на шлем с фамилией игрока, двумя голубями и номерами 13 и 21, которые Джонни и его брат Мэттью носили во время хоккейной карьеры.
Команда также будет носить нашивку с номером 13 на свитерах в течение всего сезона, а традиционные праздничные мероприятия в честь открытия сезона перенесут на вторую игру, так как первый матч посвятят чествованию братьев Годро.
На весь сезон «Коламбус» отведет для Джонни отдельный шкафчик в раздевалке и будет вешать в нем джерси под номером 13 как дома, так и на выезде.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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