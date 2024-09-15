Уилл Биттен: «Когда получил предложение от «Спартака», подумал: «Вау, это легендарная команда»

Уилл Биттен назвал «Спартак» легендарной командой.

Когда я получил предложение от «Спартака», то подумал: «Вау, «Спартак», легендарная команда!».

У нас уже была пара дерби в этом сезоне, на которых было много фанатов. Это новые испытания, новые возможности — я уже наслаждаюсь своим первым годом в КХЛ!» – сказал канадский форвард «Спартака».