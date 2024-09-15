Уилл Биттен: «КХЛ – одна из лучших лиг мира. Здесь очень быстрый хоккей»
Уилл Биттен назвал КХЛ одной из лучших лиг мира.
«Мои впечатления от КХЛ? Это одна из лучших лиг мира. Здесь очень быстрый хоккей, много действительно быстрых хоккеистов.
Конечно, игра здесь отличается от североамериканской, я всё ещё адаптируюсь к ней, но думаю, что хоккей в КХЛ подходит моему стилю», – сказал форвард «Спартака».
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