Есмантович о селекции: «ЦСКА хотел подписать Волкова из минского «Динамо», регламент не позволил. Никаких разочарований»
Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА планировал подписать Александра Волкова.
«Никаких разочарований в плане подписаний совершенно. Единственное, мы очень хотели подписать игрока минского «Динамо» Волкова, но регламент нам не позволил это сделать.
Он под контрактом, а с руководителем минского клуба договориться не удалось. Это единственный момент, который в нашей селекционной работе не сработал. Мы все равно развиваемся и идем дальше», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В прошлом сезоне 27-летний Волков набрал 42 (19+23) очка в 68 матчах регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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