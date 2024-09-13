Есмантович о селекции: «ЦСКА хотел подписать Волкова из минского «Динамо», регламент не позволил. Никаких разочарований»

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА планировал подписать Александра Волкова.

«Никаких разочарований в плане подписаний совершенно. Единственное, мы очень хотели подписать игрока минского «Динамо » Волкова , но регламент нам не позволил это сделать.

Он под контрактом, а с руководителем минского клуба договориться не удалось. Это единственный момент, который в нашей селекционной работе не сработал. Мы все равно развиваемся и идем дальше», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В прошлом сезоне 27-летний Волков набрал 42 (19+23) очка в 68 матчах регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)