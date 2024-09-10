«Ак Барс» из-за саммита БРИКС в Казани перенесет один домашний матч, а не пять. КХЛ заявила, что перенести столько игр невозможно («Бизнес Online»)

«Ак Барс» из-за саммита БРИКС в Казани перенесет один домашний матч.

Ранее появилась информация , что в связи с проведением саммита с 22 по 24 октября во всей Республике Татарстан необходимо перенести события, в том числе спортивные соревнования, выпадающие на период с 10 октября по 1 ноября.

Таким образом, под угрозой оказалось проведение пяти домашних матчей «Ак Барса»: с «Автомобилистом», «Металлургом», «Локомотивом» и дважды с «Адмиралом». В то же время нижнекамский «Нефтехимик » попросили «проработать возможность переноса игр».

Как сообщает «Бизнес Online», переносить мероприятия будут только в Казани, при этом сроки запрета на проведение спортивных событий значительно сокращены. Важную роль в этом решении сыграла КХЛ, давшая понять, что перенести такое количество встреч невозможно.

Если условия будут согласованы, то «Ак Барс » не сможет провести дома только матч с «Автомобилистом», назначенный на 19 октября.