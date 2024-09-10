«Ак Барс» из-за саммита БРИКС в Казани перенесет один домашний матч, а не пять. КХЛ заявила, что перенести столько игр невозможно («Бизнес Online»)
Ранее появилась информация, что в связи с проведением саммита с 22 по 24 октября во всей Республике Татарстан необходимо перенести события, в том числе спортивные соревнования, выпадающие на период с 10 октября по 1 ноября.
Таким образом, под угрозой оказалось проведение пяти домашних матчей «Ак Барса»: с «Автомобилистом», «Металлургом», «Локомотивом» и дважды с «Адмиралом». В то же время нижнекамский «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр».
Как сообщает «Бизнес Online», переносить мероприятия будут только в Казани, при этом сроки запрета на проведение спортивных событий значительно сокращены. Важную роль в этом решении сыграла КХЛ, давшая понять, что перенести такое количество встреч невозможно.
Если условия будут согласованы, то «Ак Барс» не сможет провести дома только матч с «Автомобилистом», назначенный на 19 октября.
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