Филин о поражении «Спартака» по буллитам: «Преследует прошлый сезон, пока не можем реализовать... Переломим это и будем выигрывать. Или вообще до них не доводить»
Московский клуб уступил южанам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Моментов много было, где-то не повезло с завершением. Мы можем играть намного лучше. Но мы будем добавлять, сейчас только начало сезона.
У «Сочи» было много быстрых атак? Первая игра в сезоне у них. Понятно было, что полетят, будут заряженные. Где-то мы этого не ожидали чуть-чуть. Просто не забили много моментов, могли выигрывать игру. Но так получилось, это хоккей.
– Как оцените серию буллитов?
– Не знаю, преследует наш прошлый сезон! Пока не можем реализовать... Но ничего, мы переломим это. На тренировках поработаем и будем выигрывать по буллитам. Или вообще постараемся до этого не доводить, – сказал нападающий красно-белых.
В прошлом сезоне «Спартак» выиграл только 1 буллитную серию из 5.
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