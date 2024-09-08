Филин о поражении «Спартака» по буллитам: «Преследует прошлый сезон, пока не можем реализовать... Переломим это и будем выигрывать. Или вообще до них не доводить»

Форвард «Спартака» Егор Филин высказался о поражении от «Сочи» (1:2 Б)

Московский клуб уступил южанам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Моментов много было, где-то не повезло с завершением. Мы можем играть намного лучше. Но мы будем добавлять, сейчас только начало сезона.

У «Сочи » было много быстрых атак? Первая игра в сезоне у них. Понятно было, что полетят, будут заряженные. Где-то мы этого не ожидали чуть-чуть. Просто не забили много моментов, могли выигрывать игру. Но так получилось, это хоккей.

– Как оцените серию буллитов?

– Не знаю, преследует наш прошлый сезон! Пока не можем реализовать... Но ничего, мы переломим это. На тренировках поработаем и будем выигрывать по буллитам. Или вообще постараемся до этого не доводить, – сказал нападающий красно-белых.

В прошлом сезоне «Спартак » выиграл только 1 буллитную серию из 5.