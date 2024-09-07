Перфетти приехал в Виннипег и тренируется вместе с игроками «Джетс». Он все еще не подписал новый контракт с клубом
Коул Перфетти приехал в Виннипег и готовится к сезону вместе с игроками «Джетс»
22-летний форвард все еще не подписал новый контракт с клубом. На данный момент он находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.
Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, игрок планирует представлять «Виннипег» на медиа-туре в Лас-Вегасе на следующей неделе, несмотря на отсутствие контракта на данный момент.
В прошлом сезоне Перфетти обновил личные рекорды результативности в НХЛ, набрав 38 (19+19) очков в 71 игре регулярного чемпионата. В его активе также был 1 матч в плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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