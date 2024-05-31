Клубы НХЛ интересуются Перфетти. Форвард «Виннипега» может стать ограниченно свободным агентом

Нападающий «Виннипега» Коул Перфетти может сменить клуб.

22-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом после завершения договора с клубом.

Сообщается, что клубы НХЛ интересуются доступностью хоккеиста относительно возможного обмена.

В нынешнем сезоне набрал 38 (19+19) очков при полезности «плюс 13» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:35.

« » выбрал хоккеиста под общим 10-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.