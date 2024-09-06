«Нью-Джерси» пригласил на просмотр вратаря Хатчинсона и защитника Зборжила

«Нью-Джерси» пригласил на просмотр Майка Хатчинсона и Якуба Зборжила

Игроки подписали с «Девилс» пробные контракты и приедут в тренировочный лагерь клуба.

34-летний Хатчинсон в прошлом сезоне провел 1 матч в НХЛ за «Детройт». Всего в лиге у него 154 игры (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,94) – ранее канадец выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо» и «Коламбус ».

27-летний Зборжил был выбран «Бостоном » на драфте НХЛ-2015 под общим 15-м номером. В минувшем сезоне «Брюинс» обменяли его в «Коламбус». В НХЛ у него 76 игр и 16 (1+15) очков, в АХЛ – 228 игр и 70 (11+59) очков.