«Нью-Джерси» пригласил на просмотр вратаря Хатчинсона и защитника Зборжила
«Нью-Джерси» пригласил на просмотр Майка Хатчинсона и Якуба Зборжила
Игроки подписали с «Девилс» пробные контракты и приедут в тренировочный лагерь клуба.
34-летний Хатчинсон в прошлом сезоне провел 1 матч в НХЛ за «Детройт». Всего в лиге у него 154 игры (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,94) – ранее канадец выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо» и «Коламбус».
27-летний Зборжил был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ-2015 под общим 15-м номером. В минувшем сезоне «Брюинс» обменяли его в «Коламбус». В НХЛ у него 76 игр и 16 (1+15) очков, в АХЛ – 228 игр и 70 (11+59) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нью-Джерси»
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