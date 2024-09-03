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  • Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
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Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»

Артур Каюмов высказался о победе «Локомотива» в Кубке Открытия

Сегодня ярославский клуб обыграл «Металлург» (3:2) в матче открытия сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ

В прошлом сезоне команда под руководством Андрея Разина выиграла Кубок Гагарина, одолев в финальной серии «Локомотив» (4-0). 

«Сегодня мотивация была двойная. Нужно было отчитаться за проигрыш в финале. Флешбэков с той серии лично у меня не было. Мы просто выполняли то, что от нас требовали, но делали все с двойной мотивацией. Естественно, хотелось сегодня победить.

Химия в тройке с Шалуновым и Березкиным? Все осталось то же самое. Мы уже два года играем вместе, хорошо чувствуем друг друга. Только реализация, бывает, страдает, но и в команде, и с партнерами чувствую себя хорошо.

Дебют Радулова за «Локо» и поражение чемпиона в Кубке Открытия. Репортаж из Магнитогорска

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoМаксим Шалунов
logoКубок Открытия
logoАртур Каюмов
logoМаксим Березкин
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