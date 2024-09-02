Разин о «Металлурге»: «Результаты в начале прошлого сезона радовали. Надеюсь, входим в таких же кондициях. У нас много молодежи и новых имен, первая игра будет волнительная»

Андрей Разин оценил готовность «Металлурга» к новому сезону

– Андрей Владимирович, несколько финальных слов по итогам предсезонного цикла?

– Все, что мы планировали, выполнили, с одной потерей входим в сезон. У нас много молодежи, много новых имен. Понятно, что первая игра будет для них очень волнительная. Но мы разберемся.

– Что, с вашей точки зрения, важнее всего на этом стартовом этапе?

– Главное, чтобы все новички поняли, в какой хоккей мы играем. Потому что это очень тяжело, мы тактику всегда варьируем в зависимости от соперника. Хочется, чтобы они побыстрее влились и все делали на автомате.

– В конце прошлого сезона важным фактором стало то, что команда не «садилась» к концу матчей, она выдерживала все 60 минут, а иногда, если требовалось, то и больше. Насколько сейчас оцениваете пройденную подготовку команды с точки зрения физики?

– Практически ничего не поменяли с прошлого сезона, все циклы были примерно одинаковые. Если брать те результаты, которые мы показывали в начале сезона, они радовали. Я надеюсь, что мы входим в таких же кондициях, что и в прошлом году. Игра все покажет, – сказал главный тренер «Металлурга ».

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