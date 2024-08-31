Кирилл Долженков: «ЦСКА перестраивается на более быстрый хоккей. Это основная мысль Воробьева»
Кирилл Долженков ответил на вопрос о стиле хоккея Ильи Воробьева
– Как оцениваете готовность команды к сезону?
– Мы вышли на финишную прямую перед началом чемпионата, нагрузки снизились. Мы почти готовы к сезону.
– Какая главная мысль хоккея у Ильи Воробьева?
– Главное – это скорость.
ЦСКА сейчас перестраивается на более быстрый хоккей. Это основная мысль, которую Илья Петрович пытается до нас донести, – сказал нападающий Кирилл Долженков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости