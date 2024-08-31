Кирилл Долженков: «ЦСКА перестраивается на более быстрый хоккей. Это основная мысль Воробьева»

Кирилл Долженков ответил на вопрос о стиле хоккея Ильи Воробьева

– Как оцениваете готовность команды к сезону?

– Мы вышли на финишную прямую перед началом чемпионата, нагрузки снизились. Мы почти готовы к сезону.

– Какая главная мысль хоккея у Ильи Воробьева?

– Главное – это скорость.

ЦСКА сейчас перестраивается на более быстрый хоккей. Это основная мысль, которую Илья Петрович пытается до нас донести, – сказал нападающий Кирилл Долженков .