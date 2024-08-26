Президент КХЛ: «Несколько клубов готовы к поднятию потолка. Понимаем, что экономическая ситуация меняется с каждым годом»

Алексей Морозов поделился мнением о возможности поднятия потолка зарплат в КХЛ.

На данный момент клубы лиги могут заполнить платежную ведомость на 900 миллионов рублей.

– Через год-два в Россию могут приехать Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский. Текущий потолок КХЛ не подразумевает, что их заокеанские зарплаты можно хотя бы примерно повторить честным образом. Не было ли мысли разрешить выводить из-под потолка по одному игроку, что не слишком сильно скажется в худшую сторону на уровне конкуренции в лиге?

– Наша стратегия заключается в том, чтобы пол зарплат составлял 50 процентов от потолка. Мы это сделали.

Теперь в ноябре состоится заседание рабочей группы по спортивным вопросам с участием всех клубов.

Там предстоит обсуждение разных тем, включая и ту, о которой вы сказали. Только несколько клубов готовы к поднятию потолка. Но что делать с полом?

Мы выстраивали стратегию, которая должна учитывать интересы всех команд и способствовать росту конкуренции.

– Инфляция, повышение ключевой ставки, рост налогообложения – эти факторы трудно игнорировать. Нет внутри лиги идеи поднять потолок, поскольку с тех пор, как его установили на 900 миллионах, многое в экономике изменилось?

– Названные вами факторы имеют значение.

Мы за ними следим и прекрасно понимаем, что экономическая ситуация меняется с каждым годом. Во время ноябрьского заседания, о котором я говорил чуть раньше, к этому вопросу обратимся.

Дальше все будет зависеть от позиции клубов.

– Планируются дальнейшие изменения в отношении потолка зарплат? В частности, запрет на любые расторжения, особенно по взаимному согласию, ведь если следовать простой логике, то игроку незачем отказываться от компенсации. Небольшая часть все равно должна идти в потолок, чтобы менеджеры отвечали за свои ошибки.

– Такая тема существует. Мы ее разрабатываем, но пока по нынешнему законодательству не можем всего сделать, к сожалению.

Решить все сразу в один момент объективно невозможно, поэтому приходится осуществлять изменения постепенно, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.