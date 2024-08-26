Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория. Уверен, хоккей там любят. Вариант не будет фантастикой через несколько лет, возможно»

Теги Алексей Морозов КХЛ чемпионат Сербии Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов оценил шансы появления клуба из Сербии в КХЛ.

– Про зарубежные команды, учитывая всю ситуацию в мире, рассуждать странно даже в теории. Как отнеслись к слуху о планах создать клуб КХЛ в Сербии?

– С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА – ЦСКА.

Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие.

Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой.

Но я уже назвал критерии, необходимые для включения в лигу новой команды. Как только они будут соблюдены, можно будет рассмотреть вопрос.

У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория, посещающая футбольные и баскетбольные матчи. Уверен, что и хоккей там любят.

Все упирается в наличие необходимой инфраструктуры, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

16 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вопрос только один - этот клуб будет содержаться на деньги наших налогоплательщиков ?
Да там целый футбольный клуб, притом большой, содержится на деньги наших налогоплательщиков
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+23
Ждём клубы из Северной Кореи и Ирана, с бомбическими болельщиками!
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-1
+22
Вопрос только один - этот клуб будет содержаться на деньги наших налогоплательщиков ?
+22
-1
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Уже китайцев научили играть в хоккей, супер нужный клуб для КХЛ нынче в Балашихе.
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Будут в Мытищах играть вместе с Куньлунем ибо домашняя арена сербов всего 2 тысячи. Строить более вместительную арену не будут.
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Нужно команды подбирать с сильными ,техничными игроками соперников в КХЛ , а не по качеству " боления " их болельщиков за свои команды!
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Раньше это называлось бред сивой кобылы((
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Новость, конечно, горячее некуда. "Через несколько лет, возможно." Да на хрен сербам ваш хоккей сдался.
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Ключевое слово:возможно
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Cербски добровольцы
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Может ещё ХК Партизан добавим?
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Я бы глянул на околохоккейное зрелище между ЦСКА и Црвеной.
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Всё, за что берутся топ-менеджеры нашего хоккея, превращается не в золото, а совсем даже наоборот.
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Палата №6 не пустует.Морозов зачем сербам хоккей с шайбой?Чтобы североамериканцы к ним приехали.У них в других игровых видах и так всё отлично.
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Морозов карманная говорящая голова-Йозе Марино,вызывает отвращение этот тип ,насколько же прогибается
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