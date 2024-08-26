Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория. Уверен, хоккей там любят. Вариант не будет фантастикой через несколько лет, возможно»

Алексей Морозов оценил шансы появления клуба из Сербии в КХЛ.

– Про зарубежные команды, учитывая всю ситуацию в мире, рассуждать странно даже в теории. Как отнеслись к слуху о планах создать клуб КХЛ в Сербии?

– С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА – ЦСКА.

Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие.

Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой.

Но я уже назвал критерии, необходимые для включения в лигу новой команды. Как только они будут соблюдены, можно будет рассмотреть вопрос.

У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория, посещающая футбольные и баскетбольные матчи. Уверен, что и хоккей там любят.

Все упирается в наличие необходимой инфраструктуры, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.