Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория. Уверен, хоккей там любят. Вариант не будет фантастикой через несколько лет, возможно»
Алексей Морозов оценил шансы появления клуба из Сербии в КХЛ.
– Про зарубежные команды, учитывая всю ситуацию в мире, рассуждать странно даже в теории. Как отнеслись к слуху о планах создать клуб КХЛ в Сербии?
– С представителями «Црвены Звезды» мы встречались в Санкт-Петербурге, пригласив их на матч СКА – ЦСКА.
Общались на разные темы и обсуждали дальнейшее взаимодействие.
Однако из этого факта нельзя сделать вывод о неизбежном появлении клуба из Сербии в КХЛ. Возможно, через несколько лет такой вариант не будет смотреться фантастикой.
Но я уже назвал критерии, необходимые для включения в лигу новой команды. Как только они будут соблюдены, можно будет рассмотреть вопрос.
У «Црвены Звезды» шикарная болельщицкая аудитория, посещающая футбольные и баскетбольные матчи. Уверен, что и хоккей там любят.
Все упирается в наличие необходимой инфраструктуры, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.