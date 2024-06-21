Покотило о селекции «Амура»: «Сохранили состав даже не на 80, а на 90%. С тренерским штабом вопрос закрыт»

Вадим Покотило рассказал о селекции «Амура» в межсезонье.

– Вадим Анатольевич, на пресс-конференции после окончания сезона вы говорили, что хотите сохранить 80% от актуального состава. Как оцениваете селекционную кампанию на данный момент?

– Очевидно, что 80% – это фигура речи, с калькулятором мы этот показатель не высчитывали. Речь шла о том, что наш приоритет – подписание новых контрактов с костяком прошлогоднего состава, лидерами нашей молодежки и точечное усиление отдельных позиций. Считаю, что с этой задачей мы справились на твердую четверку.

В марте и апреле, не дожидаясь истечения прежних соглашений, мы заключили новые контракты с 19 игроками, включая хоккеистов молодежной команды. Сделали 4 квалификационных предложения. В мае усилили состав Девином Броссо, Алексом Гальченюком, Ильей Талалуевым. Пригласили очень перспективного молодого вратаря Дамира Шаймарданова.

Получается, что из 33 игроков, которые на сегодня есть в нашем составе, новичков – всего четверо. Мы сохранили состав даже не на 80, а на 90%.

– Какова ситуация с формированием тренерского штаба?

– Буквально на днях определились с кандидатурой тренера по работе с нападающими, остальные позиции были у нас закрыты. Уже начали объявлять новичков, в частности вернувшегося из «Трактора» тренера по физподготовке Дениса Богданова. Кстати, коренного хабаровчанина. Также объявили о заключении контракта с тренером вратарей Олегом Филимоновым. В ближайшее время объявим и остальных членов тренерского штаба. Этот вопрос у нас закрыт.

– В последнее время в прессе появляется много спекуляций относительно возможных изменений в клубном руководстве. Можете их прокомментировать?

– Мы не обращаем внимания на слухи, потому что знаем, как они зачастую появляются в таких ситуациях. Наша задача – выполнять свою работу и готовить команду к новому сезону. Этим мы и занимаемся, спокойно и с полной самоотдачей, – сказал генеральный менеджер хабаровского клуба.