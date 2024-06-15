Рябыкин о Радулове в «Локомотиве»: «Некоторые сетовали, что команда играет прямолинейно – спорное мнение. Александру придется перестроиться под челночный стиль»

Теги Ак Барс Локомотив Дмитрий Рябыкин Александр Радулов КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

– Как оцените последний громкий переход – Александра Радулова из «Ак Барса» в «Локомотив»?

– Как интересный и, я бы сказал, неожиданный. «Локомотив» – одна из самых молодых и быстрых команд лиги.

Радулову уже не 20 лет, и не 30. Сегодня он не самый скоростной хоккеист КХЛ. Тем не менее и он, и Ярославль выбрали друг друга.

– Кто-то погорячился?

– Возможны варианты, но я думаю, что обе стороны как раз нашли друг друга.

Для Радулова «Локомотив» – новый вызов, ему в чем-то придется перестроиться под новую команду, под ее челночный стиль.

Но Александру есть что доказывать, все-таки прошлый сезон получился не лучшим в его карьере.

Виден вызов и для «Локомотива». Некоторые болельщики сетовали, что команда играет прямолинейно, словно по рельсам. Спорное мнение.

Но бесспорно то, что такой мастер, как Радулов, добавит вариативности ярославской хоккейной системе, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.

1 комментарий
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лишь бы Александр их не перестроил
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