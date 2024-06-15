Рябыкин о Радулове в «Локомотиве»: «Некоторые сетовали, что команда играет прямолинейно – спорное мнение. Александру придется перестроиться под челночный стиль»
Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».
– Как оцените последний громкий переход – Александра Радулова из «Ак Барса» в «Локомотив»?
– Как интересный и, я бы сказал, неожиданный. «Локомотив» – одна из самых молодых и быстрых команд лиги.
Радулову уже не 20 лет, и не 30. Сегодня он не самый скоростной хоккеист КХЛ. Тем не менее и он, и Ярославль выбрали друг друга.
– Кто-то погорячился?
– Возможны варианты, но я думаю, что обе стороны как раз нашли друг друга.
Для Радулова «Локомотив» – новый вызов, ему в чем-то придется перестроиться под новую команду, под ее челночный стиль.
Но Александру есть что доказывать, все-таки прошлый сезон получился не лучшим в его карьере.
Виден вызов и для «Локомотива». Некоторые болельщики сетовали, что команда играет прямолинейно, словно по рельсам. Спорное мнение.
Но бесспорно то, что такой мастер, как Радулов, добавит вариативности ярославской хоккейной системе, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.