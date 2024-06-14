Губерниев о Бобровском: «Мой кумир, гениальный человек. Он претендент на несколько призов в НХЛ, находится в расцвете сил»

Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского своим кумиром.

« », за которую выступает российский вратарь, ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против « ».

«Бобровский – гениальный человек, ребята молодцы. Просто закрыли соперника. «Эдмонтон» – прекрасная команда, но, думаю, «Флорида» возьмет кубок, причем так уверенно.

Бобровский – претендент на несколько призов в . Надежнейший игрок в плей-офф и, возможно, станет самым ценным. Ну, и, конечно, надо «Везину» получать.

Он находится в расцвете своих сил, хотя уже ветеран.

Молодец, я всегда ему симпатизировал. Он мой кумир. Поэтому я счастлив, что так здорово играет», – сказал комментатор «Матч ТВ» .

Бобровский – в шаге от Кубка Стэнли! «Флорида» взяла в финале три матча подряд