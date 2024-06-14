Барков не стал обсуждать хит Драйзайтля во 2-м матче финала: «Чувствовал себя хорошо. Очень рад, что вернулся. Это почти все, что я могу сказать»

Александр Барков не стал обсуждать силовой прием Леона Драйзайтля.

Капитан «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3, 3-0).

В третьем периоде второго матча игрок досрочно ушел со льда. Он получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» .

«Чувствовал себя хорошо. Очень рад, что вернулся. Это почти все, что я могу сказать на эту тему.

Я стараюсь помогать команде, чем могу. Если нужно отработать в защите, я стараюсь изо всех сил. Практически все в нашей команде так делают.

Что касается моего гола, то перед ним было несколько удачных действий наших игроков. Райнхарт великолепно сыграл в обороне, Родригес сделал мне пас, когда мы ушли в отрыв. Когда ты играешь правильно и веришь в своих партнеров, то случается хорошее», – сказал .