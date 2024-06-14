Барков не стал обсуждать хит Драйзайтля во 2-м матче финала: «Чувствовал себя хорошо. Очень рад, что вернулся. Это почти все, что я могу сказать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Сэм Райнхарт Леон Драйзайтль Эван Родригес Хоккей

Александр Барков не стал обсуждать силовой прием Леона Драйзайтля.

Капитан «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3, 3-0).

В третьем периоде второго матча игрок досрочно ушел со льда. Он получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

«Чувствовал себя хорошо. Очень рад, что вернулся. Это почти все, что я могу сказать на эту тему. 

Я стараюсь помогать команде, чем могу. Если нужно отработать в защите, я стараюсь изо всех сил. Практически все в нашей команде так делают. 

Что касается моего гола, то перед ним было несколько удачных действий наших игроков. Райнхарт великолепно сыграл в обороне, Родригес сделал мне пас, когда мы ушли в отрыв. Когда ты играешь правильно и веришь в своих партнеров, то случается хорошее», – сказал Барков.

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2 комментария
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мужчина капитан обладатель кубка стэнли
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м да..... если на это посмотреть через кахаэль, то роман бы поднял ветеранов по этому поводу, письмо президенту о засуженном финале, обвинил бы всех соперников в убийствах, а все игроки команды жалобно поднывали бы за судейский беспредел, а Дразайлю бы вспомнили немецкие корни обязательно бы нашли с кем сравнить в подборе оскорблений))))

удачи Флориде, сколько интервью по этому силовому приему журналисты пытались высосать из пальца, абсолютно все у кого спрашивали повели себя как МУЖЧИНЫ, всем здоровья и победы за чашку!!!
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