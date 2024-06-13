Лемтюгов об интересе клубов: «Предложения были, но не конкретные. «Атлант» – в приоритете. Не хотелось никому это оставлять. Если я провалюсь, то сам это сделаю»

Теги Николай Лемтюгов КХЛ МХЛ СМО МХК Атлант Хоккей

Николай Лемтюгов ответил на вопрос про интерес других клубов.

– Могли ли вы оказаться в другом клубе или вариант с «Атлантом» был в приоритете?

– «Атлант» был в приоритете. Здесь была проделана большая работа. Не только на льду, но и в быту.

Наверное, сыграл спортивный эгоизм. Не хотелось никому это оставлять. Если я и провалюсь, то сам это сделаю.

– К вам был интерес от других клубов?

– Предложения были, но не конкретные. За стол не садились, ничего не обсуждали. Спрашивали только мое желание и возможности.

Я скорее сам к концу апреля определился, что продолжу работать в «Атланте».

Оставалось договориться с клубом, – сказал главный тренер «Атланта» Николай Лемтюгов, который вывел команду в Золотой дивизион Западной конференции МХЛ.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий