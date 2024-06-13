Лемтюгов об интересе клубов: «Предложения были, но не конкретные. «Атлант» – в приоритете. Не хотелось никому это оставлять. Если я провалюсь, то сам это сделаю»

Николай Лемтюгов ответил на вопрос про интерес других клубов.

– Могли ли вы оказаться в другом клубе или вариант с « » был в приоритете?

– «Атлант» был в приоритете. Здесь была проделана большая работа. Не только на льду, но и в быту.

Наверное, сыграл спортивный эгоизм. Не хотелось никому это оставлять. Если я и провалюсь, то сам это сделаю.

– К вам был интерес от других клубов?

– Предложения были, но не конкретные. За стол не садились, ничего не обсуждали. Спрашивали только мое желание и возможности.

Я скорее сам к концу апреля определился, что продолжу работать в «Атланте».

Оставалось договориться с клубом, – сказал главный тренер «Атланта» , который вывел команду в Золотой дивизион Западной конференции .