Скаут НХЛ о Демидове: «Его катание выглядит немного странно, но результат все равно хороший. Он выглядит как потенциальная звезда»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Скаут НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.

18-летний нападающий системы СКА является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

«Его катание выглядит немного странно, но результат все равно хороший.

Он доминировал в молодежной лиге, дважды подряд становился MVP лиги, и был очень хорош в плей-офф.

Он выглядит как потенциальная звезда», – сказал скаут НХЛ на условиях анонимности.

Скаут НХЛ о возможности выбрать Демидова в топ-5 драфта: «Его катание выглядит неуклюжим. Есть большой риск, связанный с его габаритами и национальностью»

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