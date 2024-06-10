Агент Костина: «Главное, что в «Сан-Хосе» он играет. Дальше будем принимать решение – оставаться в команде или искать обмен»

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Александр Черных Клим Костин Хоккей

Агент Клима Костина поделился мыслями о будущем игрока.

По ходу сезона-2023/24 нападающий был обменян в «Сан-Хосе» из «Детройта». Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.

– С Климом мы пока не обсуждали сезон и я не могу сказать, насколько он удовлетворен. Главное, что в «Сан-Хосе» он играет, дальше будем принимать решение – оставаться в этой команде или искать обмен.

Прошлый сезон он хорошо отыграл в «Эдмонтоне», а в этом году очков получилось меньше. Может, в «Сан-Хосе» раскроется по-другому. Может быть, все к лучшему идет, время покажет.

Костину не хватает тренерского доверия?

– Нужно и чтобы тренер доверял, и чтобы партнеры понимали друг друга. Бывает, что игрок видит себя в одной роли, а тренер – совсем по-другому.  Все должно совпасть, – сказал агент Александр Черных.

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