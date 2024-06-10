Плющев о финале Кубка Стэнли: «Наелся» КХЛ, поэтому неинтересно следить. Да и время трансляций неудобное»
Владимир Плющев заявил, что ему неинтересен финал Кубка Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:0, 1-0).
«Честно говоря, «наелся» КХЛ, поэтому неинтересно следить за Кубком Стэнли. Да и время трансляций неудобное», – сказал заслуженный тренер России.
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