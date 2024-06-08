Канарейкин о блатных детях: «Хоккей – дорогой вид спорта: это оплата в группах, форма, клюшки. Не каждая семья может столько затратить, надо помогать»

Федор Канарейкин высказался о проблеме «блатных детей» в хоккее.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против блатных детей, говоря о том, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации.

«И в наше время, и в последующие годы многие люди воспитывались во дворе, большой контакт был, очень много времени проводили на катках, которые заливали сами. Это давало успех. Сегодняшнее время диктует другие условия: много катков, много возможностей, родители, в общем-то, нацелены на воспитание своих детей, хотят вырастить хороших хоккеистов.

Наша первостепенная задача – создать институт тренеров, чтобы тренер, который занимается с молодежью, был квалифицированным, обладал навыками воспитания и мог передать детям необходимые элементы и этапы хоккейного развития. Нам необходимо воспитать тренеров, чтобы они могли довести молодых ребят до того этапа, чтобы они могли конкурировать и развиваться в основных командах.

К хоккею сейчас большой интерес. По поводу блатных: здесь, по-моему, уже все сказано. На самом деле, очень много детей воспитывались в неимущих семьях раньше, и они давали свои результаты. Хоккей – дорогой вид спорта. Это ежемесячная оплата в группах, форма, клюшки. Здесь очень много надо затратить, может быть, не каждая семья имеет такую возможность, может быть, таким семьям надо помогать.

Вместе с тренерскими кадрами это основные моменты, на которые надо обращать внимание», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.