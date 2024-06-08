«Нью-Джерси» может подписать Маркстрема – ранее сделка сорвалась. Другие клубы тоже интересуются вратарем «Калгари»

Якоб Маркстрем может перейти в «Нью-Джерси».

«Девилз» ведут переговоры с «Калгари» о возможном переходе вратаря, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Переговоры с «Флэймз» возобновились. Мы знаем, что ранее в этом сезоне эти команды почти заключили сделку до дедлайна. Все сорвалось, но «Девилз» по-прежнему заинтересованы в Якобе Маркстреме, и, что не менее важно, имеет полный запрет на обмен, но, насколько я понимаю, он готов перейти в « ».

Есть и другие команды, которые не интересовались Маркстремом перед дедлайном, но теперь вошли в игру. «Флэймз» получают звонки от нескольких команд, интересующихся Маркстремом, не только от «Девилз»...

На данный момент все еще существуют разногласия о стоимости перехода Джейкоба Маркстрема из « », и «Флэймз» готовы проявить терпение, чтобы покупатели удовлетворили их требования», – сказал ЛеБрюн.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Маркстрем провел 48 матчей и пропустил 131 шайбу, отразив 90,5% бросков.