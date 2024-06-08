«Нью-Джерси» может подписать Маркстрема – ранее сделка сорвалась. Другие клубы тоже интересуются вратарем «Калгари»

Теги возможные переходы Нью-Джерси Калгари НХЛ Якоб Маркстрем Хоккей

Якоб Маркстрем может перейти в «Нью-Джерси».

«Девилз» ведут переговоры с «Калгари» о возможном переходе вратаря, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. 

Переговоры с «Флэймз» возобновились. Мы знаем, что ранее в этом сезоне эти команды почти заключили сделку до дедлайна. Все сорвалось, но «Девилз» по-прежнему заинтересованы в Якобе Маркстреме, и, что не менее важно, Якоб Маркстрем имеет полный запрет на обмен, но, насколько я понимаю, он готов перейти в «Нью-Джерси».

Есть и другие команды, которые не интересовались Маркстремом перед дедлайном, но теперь вошли в игру. «Флэймз» получают звонки от нескольких команд, интересующихся Маркстремом, не только от «Девилз»...

На данный момент все еще существуют разногласия о стоимости перехода Джейкоба Маркстрема из «Калгари», и «Флэймз» готовы проявить терпение, чтобы покупатели удовлетворили их требования», – сказал ЛеБрюн. 

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Маркстрем провел 48 матчей и пропустил 131 шайбу, отразив 90,5% бросков. 

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1 комментарий
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на Сароса слабо замахнуться ? зачем еще один средненький вратарь ? мариновать их собрались ?
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