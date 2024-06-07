Фетисов о Мирре Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, хорошо выступила. Теннисисты – единственные наши амбассадоры в мировом спорте»

Вячеслав Фетисов положительно оценил выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Ранее 17-летняя российская теннисистка обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале « » и вышла в полуфинал турнира, где потерпела поражение от Жасмин Паолини.

«Молодец, хорошо выступила, надо пожелать ей дальнейших успехов.

Теннисисты – единственные наши амбассадоры в мировом спорте: всегда на слуху, играют, побеждают, являясь русскими спортсменами», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.