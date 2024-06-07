Фетисов о Мирре Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, хорошо выступила. Теннисисты – единственные наши амбассадоры в мировом спорте»

Теги Вячеслав Фетисов Ролан Гаррос Государственная дума КХЛ Политика ТАСС Мирра Андреева Хоккей

Вячеслав Фетисов положительно оценил выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Ранее 17-летняя российская теннисистка обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и вышла в полуфинал турнира, где потерпела поражение от Жасмин Паолини.

«Молодец, хорошо выступила, надо пожелать ей дальнейших успехов.

Теннисисты – единственные наши амбассадоры в мировом спорте: всегда на слуху, играют, побеждают, являясь русскими спортсменами», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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4 комментария
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Методичку кажется поменяли. Начали высказываться восторженно, уже не «команда иноагентов и бомжей»
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Фетисов забыл про амбассадоров из своего же вида спорта? Бобровский?
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Ответ From Moscow City
Методичку кажется поменяли. Начали высказываться восторженно, уже не «команда иноагентов и бомжей»
Что случилось с Фетисовым, что за ветер перемен продул ему голову?
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Ответ Satvaldino
Фетисов забыл про амбассадоров из своего же вида спорта? Бобровский?
что в голове у захвативших в стране власть - один дьявол знает
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