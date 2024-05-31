Дворкович о пересмотре рейтинга ИИХФ из-за 2-го места России: «На российских спортсменов есть спрос в мире. Болельщики ходят на стадионы. Счет на табло, как говорится»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой болельщики ФИДЕ ЧМ по хоккею Аркадий Дворкович Матч ТВ Хоккей

Аркадий Дворкович отметил, что на российских спортсменов есть спрос в мире.

Глава Международной шахматной федерации высказался касательно выхода хоккейной сборной России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Позднее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

– Что вы думаете о хоккейном чемпионате мира, в котором не играет Россия, но нас пытаются убрать из международного рейтинга или зачистить наши исторические достижения? Может, это надо игнорировать?

– Совсем я это игнорировать не могу. В шахматной жизни мы тоже с этим сталкиваемся. К сожалению.

Я сам вынужден следовать рекомендациям, которые приняты на международном уровне. И никому от этого лучше не становится. Увы, такая жизнь сейчас.

Но как говорится, счет на табло. На российских спортсменов есть спрос в мире. Болельщики ходят на стадионы. Значит, есть шанс быть в лидерах, – заявил Аркадий Дворкович.

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2 комментария
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