Александр Пашков: «Самонов – единственная точка стабильности «Салавата». Не совсем понятно, как упустили Дроздова и Башкирова. Жаль, что у игроков многое решают деньги»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Александр Пашков Александр Самонов Данил Башкиров Хоккей

Александр Пашков поделился мнением об игре Александра Самонова.

– В прошедшем сезоне удивил Самонов из Уфы. Классно провел регулярный чемпионат и вдруг сник в плей-офф, говорят, из-за травмы.

Думаю, предстоящий сезон станет для Самонова определяющим. Наконец-то он задержался в одном клубе, такая стабильность – плюс для вратаря.

Слышал, что ему взяли молодого тренера вратарей из «Югры», посмотрим, каким будет прогресс. Но свой потенциал Самонов точно не вычерпал.

– Получается, в Самонова тоже верите?

– Думаю, сейчас в него верит вся Уфа, он стал единственной точкой стабильности «Салавата». 

Не совсем понятно, как «Салават Юлаев» упустил двух ведущих форвардов – Дроздова и Башкирова, есть потери и в обороне.

Причем если Дроздова переманил ЦСКА, то Башкирова – «Металлург», которая по ресурсам – клуб уровня «Салавата».

На мой взгляд, Башкирову надо было оставаться в Уфе. В Магнитке конкуренция высокая, места в первых звеньях заняты.

Жаль, что в карьерах игроков так многое решают – и мешают – деньги.

– За Дроздова Уфа, судя по всему, получит трех юниоров, за Башкирова – никого.

– По прессе видел, что там речь о трех хоккеистах из «Красной Армии».

Я так понял, что за Бердина компенсация была довольно средней, а тут вообще – практически никакая.

КХЛ – не МХЛ. Тренерам Уфы придется с молодыми повозиться, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

5 комментариев
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В смысле отпустили? Его забрали и никого не спросили
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Как раз таки понятно как отпустили Дроздова
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Салават Юлаева отпустили?
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Он глупый что ли? У руководства было ровно ноль шансом сохранить Дроздика
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Не совсем понятно)))))))
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