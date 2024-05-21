Александр Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ. Не знаю, готов ли. Надо там быть, чтобы это понимать»
Александр Никишин заявил, что не сравнивает себя с уровнем НХЛ.
Ранее генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.
Позже появилась информация, что СКА не отдаст права на игрока.
«Я слежу за сезоном НХЛ, что происходит в чемпионате. Как и все – таблица, матчи, результаты. Но сильно не погружаюсь во все происходящее там.
Не сравниваю себя с уровнем НХЛ, я там не играю, поэтому не вижу смысла об этом думать.
Не знаю, готов ли. Надо там быть, чтобы это понимать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.