Александр Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ. Не знаю, готов ли. Надо там быть, чтобы это понимать»

Александр Никишин заявил, что не сравнивает себя с уровнем НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

Позже появилась информация, что СКА не отдаст права на игрока.

«Я слежу за сезоном НХЛ, что происходит в чемпионате. Как и все – таблица, матчи, результаты. Но сильно не погружаюсь во все происходящее там.

Не сравниваю себя с уровнем НХЛ, я там не играю, поэтому не вижу смысла об этом думать.

Не знаю, готов ли. Надо там быть, чтобы это понимать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.