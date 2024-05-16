Гендиректор «Салавата» о Зоркине: «Мы предложили 22-24 млн, они запросили 35. Это выше рынка. Это не Башкиров, здесь будем считать деньги»

Ринат Баширов объяснил ситуацию с контрактом Никиты Зоркина.

Защитник находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Мы ему предложили 22 миллиона и 24 миллиона. Они запросили 35 миллионов. Мы посчитали, что это, наверное, выше рынка.

Сейчас они, наверное, готовят оффер-шит. Мы их не спрашиваем, предупреждений не ждем, будем действовать по факту.

Если сумма выкупа будет хорошей, думаю, мы найдем адекватную замену, тренерский штаб уже работает в этом направлении.

Это не . Башкиров – это больше эмоции. Здесь мы будем считать деньги», – сказал генеральный директор « » .

В прошедшем сезоне провел 56 матчей в Фонбет чемпионате , набрав 9 (5+4) очков при полезности «плюс 8» и среднем игровом времени 16:38.