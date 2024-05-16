Гендиректор «Салавата» о Зоркине: «Мы предложили 22-24 млн, они запросили 35. Это выше рынка. Это не Башкиров, здесь будем считать деньги»

Теги Салават Юлаев КХЛ Данил Башкиров Никита Зоркин Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов объяснил ситуацию с контрактом Никиты Зоркина.

Защитник находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Мы ему предложили 22 миллиона и 24 миллиона. Они запросили 35 миллионов. Мы посчитали, что это, наверное, выше рынка.

Сейчас они, наверное, готовят оффер-шит. Мы их не спрашиваем, предупреждений не ждем, будем действовать по факту.

Если сумма выкупа будет хорошей, думаю, мы найдем адекватную замену, тренерский штаб уже работает в этом направлении.

Это не Данил Башкиров. Башкиров – это больше эмоции. Здесь мы будем считать деньги», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

В прошедшем сезоне Никита Зоркин провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 9 (5+4) очков при полезности «плюс 8» и среднем игровом времени 16:38.

10 комментариев
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А Наум за 60-65 это адекватно ?
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Все бы хорошо, да ничего хорошего. Зоркин пока! Наберем салаг за копейки, сэкономим бабки а в итоге в конце сезона, где бабосы а нету моль съела.
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Толпар же не будет играть , давайте всех оттуда берите ,понятно же трансферов ждать не стоит адекватных
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раз у них один агент с Башкиром, решили понтпнуться, авось и прокатит 35, в итоге за копейки уйдет в условную Ладу
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блин 🤦 ну уж из-за Зоркина ныть 🤷. ребята, ну реально, мы что Владимира Малахова теряем?
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Да перестаньте уже.башка.и зоркин не стоет таких денег блин.что не делается всё к лучшему.не заменяемых людей не бывает.
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Ответ Рамис Зарипов
А Наум за 60-65 это адекватно ?
видимо да... да бред это
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да вы и Башкирову что просил не дали.
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А что, с Башкировым деньги не считали?)
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