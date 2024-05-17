Панарин о хет-трике Крайдера: «Он показал, кто он такой. Именно так должен поступать лидер»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Крис Крайдер Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин оценил игру Криса Крайдера в матче плей-офф против «Каролины».

«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» (5:3) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.

Во втором периоде Сет Джарвис забил в большинстве, реализовав удаление Крайдера, и «Каролина» повела со счетом 2:0. В итоге клуб из Нью-Йорка отыгрался с 1:3 в третьем периоде благодаря хет-трику Криса Крайдера.

«Сегодня он показал, кто он такой.

Именно так должен поступать лидер, и он это сделал», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.  

Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде

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1 комментарий
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Удивительно, что не он капитан, а Труба. И что ему ещё награды за лидерство дают.
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