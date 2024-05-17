Панарин о хет-трике Крайдера: «Он показал, кто он такой. Именно так должен поступать лидер»
Артемий Панарин оценил игру Криса Крайдера в матче плей-офф против «Каролины».
«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» (5:3) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.
Во втором периоде Сет Джарвис забил в большинстве, реализовав удаление Крайдера, и «Каролина» повела со счетом 2:0. В итоге клуб из Нью-Йорка отыгрался с 1:3 в третьем периоде благодаря хет-трику Криса Крайдера.
«Сегодня он показал, кто он такой.
Именно так должен поступать лидер, и он это сделал», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде