Панарин об игре с «Каролиной»: «Нервничал, когда мы уступали в пару шайб. Это плей-офф. Каждый раз то взлеты, то падения. Иногда это сложно, но мы справились»

Артемий Панарин высказался после матча плей-офф против «Каролины».

«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» (5:3) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.

Клуб из Нью-Йорка отыгрался с 1:3 в третьем периоде благодаря хет-трику Криса Крайдера.

«Честно говоря, я нервничал на скамейке, когда мы уступали в пару шайб. И даже в третьем периоде мы уступали в счете.

Я действительно нервничал. Но мы это сделали – слава богу.

Мы просто старались не расстраиваться. Это плей-офф. Каждый раз то взлеты, то падения.

Иногда это сложно сделать. Но мы справились», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде