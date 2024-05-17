Панарин об игре с «Каролиной»: «Нервничал, когда мы уступали в пару шайб. Это плей-офф. Каждый раз то взлеты, то падения. Иногда это сложно, но мы справились»
Артемий Панарин высказался после матча плей-офф против «Каролины».
«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» (5:3) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.
Клуб из Нью-Йорка отыгрался с 1:3 в третьем периоде благодаря хет-трику Криса Крайдера.
«Честно говоря, я нервничал на скамейке, когда мы уступали в пару шайб. И даже в третьем периоде мы уступали в счете.
Я действительно нервничал. Но мы это сделали – слава богу.
Мы просто старались не расстраиваться. Это плей-офф. Каждый раз то взлеты, то падения.
Иногда это сложно сделать. Но мы справились», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде