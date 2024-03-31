Рантанен достиг отметки 100 очков во 2-м подряд сезоне НХЛ. Он 3-й финский игрок в истории с таким достижением

Теги рейтинги Колорадо Теему Селянне Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Яри Курри Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен достиг отметки 100 очков во 2-м подряд сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:4). 

На счету 27-летнего финского нападающего стало 100 (39+61) очков в 74 играх. Он стал 6-м игроком, достигшим этой отметки в текущем сезоне. 

Рантанен набрал 100+ очков во втором сезоне подряд (в прошлом – 105 в 82 играх). Микко стал третьим финским игроком с таким достижением. 

Ранее оно покорялось Яри Курри (5 сезонов подряд, 1982/83 – 1986/87, «Эдмонтон») и Теему Селянне (2, 1995/96 и 1996/97, «Анахайм»). 

По общему числу сезонов с трехзначным числом очков среди финнов лидирует Курри (6). За ним следуют Селянне (4) и Рантанен (2). 

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3 комментария
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шестой игрок за сотню, результативность сезона на высоте
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Ждём летом контракт 12 на 8
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Контракт на 8 лет и 10+ млн его ждет. У Колорадо нет вариантов
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