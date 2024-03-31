Рантанен достиг отметки 100 очков во 2-м подряд сезоне НХЛ. Он 3-й финский игрок в истории с таким достижением
Микко Рантанен достиг отметки 100 очков во 2-м подряд сезоне НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:4).
На счету 27-летнего финского нападающего стало 100 (39+61) очков в 74 играх. Он стал 6-м игроком, достигшим этой отметки в текущем сезоне.
Рантанен набрал 100+ очков во втором сезоне подряд (в прошлом – 105 в 82 играх). Микко стал третьим финским игроком с таким достижением.
Ранее оно покорялось Яри Курри (5 сезонов подряд, 1982/83 – 1986/87, «Эдмонтон») и Теему Селянне (2, 1995/96 и 1996/97, «Анахайм»).
По общему числу сезонов с трехзначным числом очков среди финнов лидирует Курри (6). За ним следуют Селянне (4) и Рантанен (2).