КХЛ провела 432 проверки на допинг в сезоне, 128 из них – в плей-офф. Чаще всего тестировали «Металлург», «Локомотив» и «Автомобилист»

КХЛ подвела итоги антидопинговой программы в сезоне-2023/24.

КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы совместно с .

«С сентября 2023 по апрель 2024 года Лигой проведено 432 исследования, из них 128 тестирований в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф были протестированы все команды, при этом количество тестирований зависело от количества проведенных игр.

В сравнении с сезоном-2022/23 общее количество исследований было увеличено на 13%. Во время плей-офф сезона-2023/24 чаще всего тестировались команды, которые провели наибольшее число игр – «Металлург» (9 матчей, 18 игроков), «Локомотив» (8 матчей, 16 игроков), «Автомобилист» (7 матчей, 14 игроков).

В сезоне-2024/25 Лига планирует увеличить количество допинг-тестирований», – отмечает КХЛ.