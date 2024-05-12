Юрий Новиков: «Очень важно, что наш хоккей работает на полную мощь»

Теги Юрий Новиков КХЛ Кубок Гагарина детский хоккей Хоккей

Юрий Новиков высказался о работе детско-юношеского хоккея в России.

«Прошли страсти по Кубку Гагарина. Еще сражаются между собой юноши, у них финалы всероссийских соревнований. Идет серьезная работа. Я знаю, что это такое – проводить соревнования.

В Челябинске уже прошли финалы соревнований по возрастам. Очень важно, что наш хоккей работает на полную мощь. Соревнования юношей – это очень нужная вещь», – сказал заслуженный тренер России.

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