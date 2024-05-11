Максим Соркин: «Два чемпионства – незабываемый этап в карьере. Когда поднимаешь Кубок Гагарина над головой, осознаешь, что прошел тяжелейший путь, все старания были не зря»

Максим Соркин высказался о том, что дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА.

– Вы дважды выигрывали . Что чувствовали в тот момент, когда поднимали трофей над головой?

– Два чемпионства – это незабываемый этап в карьере. Когда поднимаешь кубок над головой, осознаешь, что прошел тяжелейший путь, что все твои старания были не зря. Это очень приятное чувство.

– Второй чемпионский сезон оказался сложнее? Статус чемпиона накладывает дополнительную ответственность?

– Сезон был достаточно тяжелым. Мы были раздражителем для любой команды. На нас настраивались гораздо сильнее, чем на других соперников.

Но опыт плей-офф нам помог два года подряд выигрывать Кубок Гагарина. Конечно, статус чемпиона накладывает дополнительную ответственность. От чемпиона ждут чемпионской игры, – сказал нападающий Максим Соркин.