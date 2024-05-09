Демидов о том, что Ротенберг сравнил его с Малкиным: «Мы мало в чем похожи. Может, только в видении игры»
Иван Демидов ответил на вопрос о сравнении с Евгением Малкиным.
– Роман Ротенберг сравнивал вас с Евгением Малкиным. А вы видите сходство?
– Он центральный нападающий. К тому же гораздо выше меня.
Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чем похожи. Может, только в видении игры, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.
Ротенберг о сравнении Малкина и Демидова: «Я хорошо знаю Женю – мы с ним тренировались. Если посмотреть катание Ивана, то оно очень похоже»
в СКА и более известные игроки зажались в запас лишь от того, что не так ответили Роману))